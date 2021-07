Zaradi prometne nesreče zaprt del podravske avtoceste

Ljubljana, 26. julija - Zaradi prometne nesreče je zaprta podravska avtocesta med priključkoma Podlehnik in Zakl proti Gruškovju. Na avtocesti je nastal zastoj, obvoz za osebna vozila je po vzporedni cesti, poroča prometno-informacijski center za državne ceste. Zastoji pa so tudi na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti.