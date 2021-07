Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne malenkost pod gladino

Ljubljana, 26. julija - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi zdrsnil za 0,07 odstotka. Pod gladino so ga potisnile Krkine delnice, ki so izgubile skoraj odstotek. Delnice novomeškega farmacevta, ki so edine v prvi kotaciji obarvane rdeče, so sicer vlagateljem najbolj zanimive. Z njimi so doslej opravili nekaj več kot milijon evrov prometa.