Vizjak na ministrskem srečanju v Londonu o pripravah na podnebno konferenco COP26

London, 26. julija - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se v Londonu udeležuje ministrskega srečanja, ki je namenjen pripravam in zbližanju stališč različnih regionalnih skupin in pogodbenic pariškega sporazuma pred podnebno konferenco Združenih narodov COP26 novembra v Glasgowu. V ospredju so ključne teme, ki so na pogajalski agendi za konferenco.