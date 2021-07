Koprski kriminalisti kazensko ovadili organizatorje lažnih škodnih dogodkov in njihove pomočnike

Koper, 26. julija - Koprski kriminalisti so sredi julija kazensko ovadili 12 oseb, ki so sodelovale pri lažnih škodnih dogodkih. Trije so te dogodke organizirali in jih omogočili, in sicer s pomočjo še petih osumljenk in štirih osumljencev, fiktivnih lastnikov osebnih avtomobilov, ki so nastopili kot povzročitelji ali udeleženci lažnih prometnih nesreč.