Računsko sodišče: Pristojni delno učinkoviti pri uresničevanja Strategije 2030 in Agende 2030

Ljubljana, 26. julija - Vlada, ministrstvo za finance, služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko ter urad za makroekonomske analize in razvoj so bili ne glede na epidemijo covida-19 v obdobju, na katero se nanaša revizija, delno učinkoviti pri izvajanju aktivnosti v okviru sistema uresničevanja Strategije 2030 in Agende 2030, je ocenilo računsko sodišče.