V Slovenj Gradcu konec tedna filmska festivala Shots in Zebra

Slovenj Gradec, 26. julija - V mestnem jedru Slovenj Gradca in pred dvorcem Rotenturn bo od sobote do 7. avgusta potekal filmsko-festivalski teden. Odprl ga bo mednarodni festival animiranega filma Zebra, ki je namenjen vsem generacijam. Festivalski teden se bo nadaljeval z dobro poznanim mednarodnim festivalom kratkih filmov Shots, ki bo potekal od 5. do 7. avgusta.