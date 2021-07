Na pomoč v boju s požarom na Sardiniji tudi francoska in grška letala

Cagliari, 26. julija - Francija in Grčija sta v nedeljo poslali gasilska letala v pomoč Italiji za boj proti obsežnemu požaru na otoku Sardinija. Tam gori več tisoč hektarov površin, okoli 1200 ljudi pa so morali evakuirati iz njihovih hiš, med njimi tudi številne turiste. Evakuirati so morali tudi dom za ostarele.