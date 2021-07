V polfinalu zlatega pokala še ZDA in Kanada

Dallas, 26. julija - Na nogometnem prvenstvu Srednje in Severne Amerike ter Karibov, ki poteka v ZDA, so znani vsi polfinalisti. Kot zadnji sta se med najboljše štiri ekipe uvrstili reprezentanci ZDA in Kanade. Američani so tesno z 1:0 (0:0) premagali Jamajko, Kanadčani pa z 2:0 (1:0) Kostariko.