Vozniki na mejnih prehodih s Hrvaško čakajo pri vstopu in izstopu iz države

Ljubljana, 25. julija - Vozniki morajo na mejnih prehodih s Hrvaško čakati tako pri vstopu v in izstopu iz države. Najdlje, več kot dve uri, čakajo na vstop v državo na prehodih Gruškovje in Jelšane. Za vstop v državo se čaka najdlje čaka na Jelšanah, in sicer dve uri in pol, kažejo podatki prometno-informacijskega centra za državne ceste.