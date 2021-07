Zastoji so tudi pred delovno zaporo proti Ljubljani med priključkom Jesenice vzhod in galerijo Moste (en kilometer), na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški (dva kilometra), na štajerski avtocesti med priključkom Celje/vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru (en kilometer) ter na cesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Jelšane (tri kilometre).

Na mejnih prehodih Dobovec, Jelšane in Gruškovje čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo približno dve uri in pol, na Dragonji in Obrežju pa približno eno uro, približno uro in pol na Obrežju za vstop čakajo tudi vozniki avtobusov. Na Jelšanah in Gruškovju čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu približno uro in pol, na Dragonji in Obrežju pa približno pol ure, približno pol ure pri izstopu na Obrežju čakajo tudi vozniki avtobusov.

Do 17.30 bodo zaradi prireditve občasne enourne na cesti Rudno-Lajše, do 17. ure pa na cesti Zgornja Sorica-Petrovo Brdo-Podrošt.

Do 17.45 bodo zaradi prireditve v Kranju popolne zapore nekaterih cest.

Do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol, na nekaterih primorskih cestah pa do 22. ure.

Do 22. ure bo zaradi del zaprta vipavska hitra cesta med Selom in Šempetrom v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalnih cestah.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprt je uvoz Tomačevo na obvoznico proti Kosezam.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si