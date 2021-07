Belgijo prizadele nove poplave

Bruselj, 25. julija - Iz Belgije, ki so jo pred več kot tednom dni prizadele hude poplave s 36 smrtnimi žrtvami, poročajo o novih poplavah. Tokrat so poplave v soboto med drugim prizadele mesti Dinant, kjer je voda odnašala avtomobile, in mesto Namur. Prizadeta so bila še druga mesta in kraji v državi. O morebitnih smrtnih žrtvah novih poplav zaenkrat ni poročil.