V Kranju naslova za navezi Pokeršnik/Bošnjak ter Kotnik/Lovšin

Kranj, 25. julija - V Kranju se je v petek in soboto odvilo državno prvenstvo v odbojki na mivki. Med 12 ženskimi in moškimi ekipami so se naslova državnih prvakov veselila Danijel Pokeršnik in Črt Bošnjak, v ženski konkurenci pa sta bili najboljši Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin, je v izjavi za javnost sporočil organizator tekmovanja odbojkarski klub Triglav Kranj.