Francosko-španski finale v Umagu

Umag, 25. julija - Francoz Richard Gasquet in Španec Carlos Alcaraz sta finalista teniškega turnirja ATP v Umagu. Francoz je v prvem polfinalnem obračunu turnirja z nagradnim skladom 420.000 evrov premagal Nemca Daniela Altmaierja s 7:6 (2), 3:6 in 6:3, Španec pa je bil v drugem boljši od prvopostavljenega rojaka Alberta Ramosa-Vinolasa s 6:2 in 7:6 (3).