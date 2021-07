Zastoj je tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški v dolžini dveh kilometrov in pol, na cesti Mojstrana - Hrušica in na cestah proti mejnim prehodom Sečovlje, Dragonja in Jelšane. Na štajerski avtocesti pa je zaradi del dvokilometrski zastoj zaradi del pred počivališčem Zima proti Mariboru.

Občasno zapirajo predor Ljubelj zaradi izvajanja kontrole na avstrijski strani.

Promet je močno povečan na večini mejnih prehodov s Hrvaško, vozniki pri izstopu in vstopu ponekod čakajo več kot dve uri.

V Kranju bodo v soboto med 14.30 in 22. uro ter v nedeljo med 13.30 in 17.45 kratkotrajne popolne zapore nekaterih cest.

Vipavska hitra cesta H4 bo med Selom in Šempetrom v obe smeri zaprta do nedelje do 22. ure. Obvoz je urejen po regionalnih cestah.

Predvidoma do 18. ure bo na hitri cesti skozi Maribor zaprt izvoz Maribor center, na Meljsko cesto, iz smeri Maribora.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Do 25. julija bo v Ljubljani zaprta Bleiweisova cesta od križišča s Tržaško cesto do Tobačne ulice. Obvoz je po Šubičevi ulici, Slovenski in Aškerčevi cesti.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si