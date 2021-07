Norvežan in Francoz za naslov v Švici

Gstaad, 24. julija - Norvežan Casper Ruud, 14. igralec sveta, je v polfinalu teniškega turnirja v švicarskem Gstaadu, kjer je tretji nosilec, s 6:3 in 6:0 porazil Čeha Vita Koprivo. V finalu bo igral s Francozom Hugom Gastonom, ki je presenetil Srba Lasla Đereja in sedmega nosilca izločil s 3:6, 6:3 in 6:3.