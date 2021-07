Okoljski ministri G20 še brez dokončnega dogovora o ciljih glede segrevanja ozračja

Neapelj, 24. julija - Ministri skupine G20 za okolje in energetiko so v petek podpisali sporazum, s katerim so potrdili zavezanost pariškemu podnebnemu dogovoru. Vendar pa po dveh dneh pogovorov v Neaplju niso uspeli doseči dogovora o zgornjih dovoljenih mejah glede segrevanja ozračja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.