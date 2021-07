Umrl je Dario Cortese

Ljubljana, 24. julija - Umrl je priznani strokovnjak za divje rastline in avtor več knjig Dario Cortese, so sporočili njegovi bližnji na družabnih omrežjih. Cortese, nekdaj tudi znan urednik na Radiu Študent, je ves čas zagovarjal tezo, da take prehranske moči in takega bogastva okusov, kot jih nudijo užitne divje rastline, ni moč kupiti.