Norrie in Nakashima finalista Los Cabosa

Ciudad de Mexico, 24. julija - Američan Brandon Nakashima in Britanec Cameron Norrie sta finalista teniškega turnirja ATP v Los Cabosu z nagradnim skladom 508.500 evrov. Petindvajsetletni Norrie, prvi nosilec, bo v finalu lovil svoj prvi naslov ATP, potem ko je dosedanje štiri finalne nastope v karieri izgubil; tri to sezono v Estorilu, Lyonu in Queen'su.