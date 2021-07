Po slabem začetku tedna newyorški borzni indeksi na koncu podirali rekorde

New York, 24. julija - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili uspešen trgovalni teden. Ta se je sicer začel s krepkim padcem, a so si vlagatelji v nadaljevanju med drugim zaradi dobrih poročil o četrtletnih poslovnih rezultatih nekaterih velikih podjetij premislili in indekse potisnili navzgor.