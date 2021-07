Novak Đoković odpovedal turnir v Torontu

Toronto, 24. julija - Prireditelji teniškega mastersa v Torontu so sporočili, da prvi igralec na svetu Novak Đoković ne bo nastopil na njihovem turnirju, ki bo na sporedu med 6. in 15. avgustom. Srb se je nastopu v Kanadi odpovedal zaradi trenutne udeležbe na olimpijskih igrah v Tokiu in nadaljnjim pripravam za odprto prvenstvo ZDA v New Yorku.