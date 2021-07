ECB ne bo podaljšala priporočila omejitve razdelitve dobičkov bank

Ljubljana, 23. julija - Evropska centralna banka (ECB) je danes odločila, da ob izboljšanju gospodarske in zdravstvene slike ne bo podaljšala do konca septembra veljavnega priporočila omejitve razdelitve dobičkov bank in hranilnic. V Banki Slovenije so ob tem napovedali, da bodo po izteku veljavnega ukrepa ponovno preučili vse okoliščine.