Mobilna aplikacija za preverjanje PCT pogojev zaradi nadgradnje nedosegljiva

Ljubljana, 23. julija - Aplikacija za preverjanje EU digitalnih covidnih potrdil za mobilne naprave zaradi nadgradnje ne bo dosegljiva predvidoma do sobote popoldne, so sporočili z NIJZ. Aplikacijo so sicer predstavili danes, informacijski pooblaščenec pa je že začel inšpekcijski postopek, ker da ni ustrezne zakonske ureditve za uporabo v zasebnem sektorju.