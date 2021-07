Inzko sprejel zakon, ki prepoveduje zanikanje genocida; Dodik ponovno grozi z odcepitvijo Republike srbske

Sarajevo/Banjaluka, 23. julija - Visoki predstavnik v BiH Valentin Inzko je tik pred koncem svojega mandata danes sprejel odločitev o spremembi kazenskega zakonika BiH, ki za zanikanje genocida po novem predvideva zaporno kazen od šest mesecev do petih let. V BiH so odzivi na njegovo odločitev različni. Srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik je zagrozil z odcepitvijo.