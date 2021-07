The Tragedy of Macbeth bo odprla filmski festival v New Yorku

New York, 24. julija - Nova filmska različica Shakespearove klasike Macbeth z naslovom The Tragedy of Macbeth, v kateri sta zaigrala Frances McDormand kot Lady Macbeth in Denzel Washington kot Macbeth, bo septembra odprla filmski festival v New Yorku. Film v režiji Joela Coena bo na festivalu doživel svetovno premiero, piše avstrijska tiskovna agencija APA.