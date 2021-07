Začenja se drugi del 14. mednarodnega festivala sodobne klovnade in novega cirkusa Klovnbuf

Ljubljana, 26. julija - V Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana in v Pionirskem domu - Centru za kulturo mladih bodo drevi začeli z drugim delom 14. mednarodnega festivala sodobne klovnade in novega cirkusa Klovnbuf, ki bo potekal do 1. avgusta. Festivalsko dogajanje bo tokrat potekalo v znamenju slovenskih umetnikov, saj so se v prvem delu predstavili zlasti tuji.