V Škofji Loki se začenja 12. festival In Memoriam prof. Peter Hafner

Škofja Loka/Kranj, 24. julija - Po enoletnem premoru oziroma lanski izvedbi na medmrežju se letošnje poletje v Škofjo Loko in Kranj vrača Hafnerjev memorial. Festival, ki se začenja danes, bo do konca prihodnjega tedna ponudil vrsto koncertov, filmskih projekcij, pogovorov, delavnic in ostalih vsebin.