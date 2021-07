Na Lokvah odpirajo multigolfsko igrišče

Nova Gorica, 23. julija - Na Lokvah nad Novo Gorico bodo danes odprli multigolfsko igrišče, za katerega domači turistični ponudniki upajo, da bo popestrilo bivanje turistov in privabljalo nove obiskovalce. Uredila ga je novogoriška občina, ki želi s to in podobnimi investicijami oživiti Trnovsko in Banjško planoto.