Na dražbi prodana pisma možu in osebni predmeti Sylvie Plath

London, 24. julija - Na londonski dražbi avkcijske hiše Sotheby's so za 777.610 funtov prodali zbirko pisem in zasebnih predmetov ameriške pesnice Sylvie Plath. Med drugim so ponudili 16 strastnih pisem, ki jih je pisala možu Tedu Hughesu, in zanje so iztržili približno 310.000 funtov. Zbirko je dala naprodaj pesničina hči Frieda Hughes.