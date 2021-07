V novi knjigi predstavljeni sanjski avtomobili naše mladosti

Sečovlje, 24. julija - Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil in društvo Adria Classic iz Kopra sta nedavno izdala knjigo Bruna Kuzmina Avtomobili naše in vaše mladosti s podnaslovom Od strasti do naložbe. V njej avtor predstavlja 65 vozil. Večinoma gre za vozila iz 80. in 90. let, ki so pustila neko sled in o katerih so sanjali kot "mulci".