Na Starem trgu se začenja festival Dobimo se pred Škucem

Ljubljana, 23. julija - Z lutkovno predstavo Sosedi v izvedbi Teatra PolPet se bo drevi začel Festival Dobimo se pred Škucem. Do 1. avgusta bo ponudil koncerte, predstave za otroke in mlade, performanse, razstavi, literarne dogodke ter ustvarjalne delavnice. V celoti brezplačnemu festivalskemu dogajanju se bosta pridružili Knjižnica pod krošnjami in Škuceva tržnica.