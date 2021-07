Štipendisti Asefa pri ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ljubljana, 22. julija - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je danes sprejela letošnje predstavnike, mentorje in štipendiste Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije (Asef). Ob tem je poudarila, da urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga vodi, na več načinov "zelo podpira" delovanje Asefa.

Povezovanje Slovencev doma s Slovenci po svetu, tudi mlajših generacij preko izobraževanja in šolstva, za kar skrbi prav Asef, je po njenih besedah nekaj izjemnega. "Nekaj kar plemeniti tudi naš prostor," je dejala.

Eden od ustanoviteljev fundacije in član odbora direktorjev Asefa, izredni profesor na ameriški univerzi Stanford Jure Leskovec je ob današnji predstavitvi Asefa dejal, da gre za večplasten projekt z več dimenzijami. Prva je, da Asef združuje več kot 55 slovenskih profesorjev po univerzah in raziskovalnih ustanovah iz celega sveta, od ZDA, Kanade, Evrope, Avstralije, Nove Zelandije do Velike Britanija in drugje.

Druga dimenzija je delo z mladimi, kjer ima Asef dva štipendijska programa; eden za mlade slovenske študente, ki gredo čez poletje za 10 tednov na izobraževanja in prakso k slovenskim profesorjem v tujini ter na tak način pridobijo nova znanja in kompetence. Ker živijo pri slovenskih družinah po svetu, se tudi povežejo s slovensko izseljensko skupnostjo. Po 10 tednih se slovenski študenti vrnejo v Slovenijo, Asef pa z njimi še naprej sodeluje pri njihovi nadaljnji poklicni in profesionalni poti še naslednja tri leta preko tutorskega programa.

"Ne spodbujamo izseljevanja iz Slovenije, ampak povezovanje Slovencev in da se vrnejo nazaj," je ob tem izpostavil Leskovec.

Drugi štipendijski program, ki je podoben in prav tako traja 10 tednov, je namenjen slovenskim rojakom po svetu.

Na letni ravni Asef podeli 35 štipendij, ki pokrijejo vse stroške, tudi bivanje in zdravstveno zavarovanje. Asefovi štipendisti prihajajo z vseh področij znanosti in umetnosti.

Po besedah Leskovca Asef plodno sodeluje tako z omenjenim uradom vlade kot slovensko agencijo za raziskave in razvoj. S strani urada Asef na letni ravni prejme okoli 70.000 evrov, od agencije pa 30.000 evrov. Zanimanje za Asefove programe je sicer tako med študenti kot mentorji večje od sedanjih zmožnosti financiranja Asefa.

Za nadgradnjo programov bi tako Asef potreboval dodatne sistemske vire financiranja, da bi lahko čim več Slovencem v tujini in slovenskim študentom omogočili njihov razvoj in povezovanje, da bi lahko pomagali Sloveniji s svojim znanjem in veščinami ter to prenesli na naslednje generacije, je še dejal Leskovec.

Asef se sicer večinsko financira po zaslugi donacij različnih posameznikov in skupin, ob tem, da vsi profesorji v njegovih programih sodelujejo brezplačno ter pomagajo tudi s svojimi sredstvi, enako velja tudi za slovenske družine, ki sprejmejo na svoj dom študente.

Kot je še dejal Leskovec, je vodilo Asefa pomagati mladim slovenskim talentom pri povezovanju s Slovenci po svetu na temelju treh vrednot: odličnosti (akademske ali poklicne), vzgoje značaja (človeška odličnost) in vračanju skupnosti.

Letos je po zaslugi Asefa v Sloveniji 12 študentov slovenskih korenin iz sveta, eden na daljavo iz Avstralije, iz Slovenije v svet pa gre 23 študentov.

Eden od mentorjev je tudi soustanovitelj Asefa, docent na ameriški univerzi Princeton Andrej Košmrlj, ki je doslej gostil šest slovenskih študentov. Kot pomembno je danes izpostavil, da se sodelovanje nadaljuje tudi, ko se ti vrnejo v Slovenijo.

Letos prvič je mentor Asefa v Sloveniji redni profesor na Evropski pravni fakulteti Nove univerze Jernej Letnar Černič, ki je mentor študentki slovenskih korenin iz Nemčije. Po njegovih besedah je Asef most med Slovenci v tujini in Slovenijo.

Svoje osebne izkušnje je predstavila ena od letošnjih Asefovih štipendistke Stefania Leber, ki se trenutno v Sloveniji izpopolnjuje na področju dentalne medicine. Kot predstavnica druge generacije, ki se je rodila v Argentini, je ocenila, da je zelo povezana s Slovenijo in izrazila veselje, ker so jo v Sloveniji vsi zelo dobro sprejeli.

Ministrica Jaklitsch in predsednik republike Borut Pahor sta sicer v torek ločeno sprejela maturante Slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka iz Argentine, ki te dni zaključujejo pettedenski obisk Slovenije.

"Tako kot vsako leto sem več kot le zadovoljen, srečen sem, da imamo to tradicijo in se srečamo ob vašem obisku v Sloveniji," je mlade Slovence in Slovenke iz Argentine nagovoril predsednik Pahor.

Ministrica Jaklitsch je mlade Slovence iz Argentine pozvala, naj ostanejo zvesti slovenskemu narodu, slovenski besedi in naj ohranjajo dediščino svojih dedkov in pradedkov.