V Gledališču Celje bodo obnovili ogrevalni sistem, na Starem gradu romanski palacij

Celje, 22. julija - Celjska občina bo do sredine septembra v Gledališču Celje obnovila ogrevalni sistem, plinsko kotlovnico in toplotno postajo. Pogodbena vrednost del znaša 278.870 evrov, od tega je ministrstvo za kulturo prispevalo 94.300 evrov. Obnovo romanskega palacija na Starem gradu pa bo ministrstvo sofinanciralo v dveh letih, in sicer v višini 61.920 evrov.