Newyorške borze končale v zelenem

New York, 21. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Tečaji so se danes zvišali in indeksi že drugi dan beležijo rast, saj so vlagatelji ponovno usmerili porast primerov covid-19 v gospodarsko ekspanzijo, ki še naprej kaže zagon, je zapisano na portalu Yahoo Finance.