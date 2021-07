Furs po napornem letu uvaja davčne počitnice

Ljubljana, 24. julija - Na Finančni upravi RS (Furs) so se po napornem letu odločili za tritedenske davčne počitnice, ki bodo trajale od 26. julija do 13. avgusta. V tem času davčnih zavezancev ne bodo pozivali, da jim dostavijo kakšno dokumentacijo, bodo pa pozorni na nujne postopke, so sporočili.