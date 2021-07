S projektom za lažje prilagajanje starajoči se delovni sili

Ljubljana, 25. julija - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad želi s projektom za celovito podporo podjetjem za aktivno staranje delovne sile ozavestiti delodajalce, delavce in splošno javnost o demografskih izzivih in potrebnih prilagoditvah nanje. Podjetjem bodo septembra in oktobra v Murski Soboti na voljo brezplačne delavnice.