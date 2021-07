DNS ob skorajšnji prodaji Večera poziva k transparentni menjavi lastništva

Ljubljana, 21. julija - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) nima uradnih informacij o prodaji Večera, je pa presenečeno, da uprava in lastniki časnika zaposlenih in uredništva niso povabili k razmisleku o prihodnosti, ter da transakcija poteka za zaprtimi vrati. Trenutne in prihodnje lastnike Večera poziva, da menjavo lastništva izpeljejo transparentno.