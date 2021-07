Konjiški SG Automotive z rastjo prihodkov, kmalu z novimi lastniki

Slovenske Konjice, 25. julija - Konjiško podjetje SG Automotive, ki se ukvarja s proizvodnjo elektronskih sklopov in kabelskih setov za avtomobilsko industrijo in je od novembra 2019 v prisilni poravnavi, je prvo polletje kljub izzivom v oskrbi z materiali poslovalo nekoliko nad načrti. Z odkupom in konverzijo terjatev lastništvo počasi prevzema naložbeni sklad ECP.