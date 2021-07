Celjska občina v dokončno ureditev krožišča na Dečkovi cesti

Celje, 24. julija - Celjska občina je lani krožišče pri trgovini Inpos na Dečkovi cesti postavila kot poskusno prometno ureditev. Letos se je na podlagi strokovnih mnenj in izkušenj uporabnikov odločila za dokončno ureditev krožišča, ki jo bo izvedela do konca tega meseca. Krožišče bo klasično, so sporočili z občine.