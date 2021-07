Netflix v drugem četrtletju dodal 1,54 milijona novih naročnikov

New York, 21. julija - Ponudnik spletnih pretočnih vsebin Netflix je v drugem četrtletju letos dodal 1,54 milijona novih naročnikov na svoje svoje storitve, vendar je do rasti prišlo le v tujini, medtem ko je v ZDA in Kanadi izgubil 400.000 naročnikov. Največ novih naročnikov je dobil v regiji Azija-Pacifik, in sicer več kot milijon.