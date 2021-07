Skupine Evropskega parlamenta ob objavi poročila o vladavini prava pozivajo k ukrepanju

Bruselj, 20. julija - V politični skupini Evropske ljudske stranke (EPP) so ob današnji objavi poročila o vladavini prava pozvali k ukrepanju proti tistim, ki ne spoštujejo vladavine prava. V skupini socialistov in demokratov so poudarili, da bi morala poročilu slediti tudi priporočila državam. Za ukrepanje in priporočila pa so se zavzeli tudi v skupini liberalcev.