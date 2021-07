Ministrstvo za pravosodje že naslavlja izzive iz poročila o vladavini prava

Ljubljana, 20. julija - Na slovenskem pravosodnem ministrstvu so ocenili, da je iz danes objavljenega poročila o vladavini prava na določenih področjih, za katera je pristojno ministrstvo, opazen napredek. Dodali so, da ostajajo nekateri izzivi, ki pa jih že naslavljajo, so zapisali v odzivu na poročilo Evropske komisije.