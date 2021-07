V ZZB NOB Slovenije kritični do slovesnosti ob dnevu slovensko-izraelskega prijateljstva

Ljubljana, 20. julija - Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZB NOB) je bila danes kritična do ponedeljkove slovesnosti ob dnevu slovensko-izraelskega prijateljstva na letališču v Prilozju v Beli krajini. Po njihovem mnenju ni bilo primerno, da so dan proslavili z demonstracijo tujih vojaških enot na slovenskih tleh, so sporočili iz zveze.