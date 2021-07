V Sečoveljskih solinah letos doslej pridelali od 25 do 30 ton soli

Seča, 21. julija - Solinarje v Sečoveljskih solinah je v pripravah na začetek sezone najbolj prizadel deževen maj, zaradi česar so šele konec prvega tedna v juniju uspeli izprazniti deževnico iz solnih polj, je za STA povedal Dario Sau. Doslej so uspeli pridelati med 25 in 30 ton soli, bi pa za solidno sezono od zdaj naprej potrebovali vsaj en mesec lepega vremena.