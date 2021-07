Na Ajdovskem načrtujejo prenove in gradnjo cest ter novo železniško povezavo

Ajdovščina, 20. julija - V Občini Ajdovščina bodo v tem in prihodnjem letu izvedli več investicij v cestno infrastrukturo, predvsem prenovo križišč in sanacijo dotrajanih cest. Z ministrstvom za infrastrukturo in direkcijo pa tečejo pogovori tudi o gradnji vzhodne mestne obvoznice in gradnje nove železniške povezave med Ajdovščino in Vrhniko.