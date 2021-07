Po težavnih pogovorih v Bruslju vzajemni očitki Beograda in Prištine

Bruselj, 19. julija - Današnji krog dialoga o normalizaciji odnosov Srbije in Kosova pod okriljem EU je bil težaven. Edini rezultat je to, da se dialog nadaljuje, je po srečanju ocenil posebni predstavnik unije za dialog Miroslav Lajčak. Srbska in kosovska stran si po srečanju vzajemno očitata krivdo za to, da ni napredka.