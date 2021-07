Ministri za kmetijstvo EU podprli akcijski načrt za ekološko kmetovanje

Bruselj, 19. julija - Ministri za kmetijstvo EU so danes v Bruslju soglasno podprli akcijski načrt za razvoj ekološke pridelave, po katerem bi se do leta 2030 na vsaj 25 odstotkih kmetijskih zemljišč izvajalo ekološko kmetovanje. To je tudi ena od prednostnih nalog slovenskega predsedstva EU, ki ga je danes prvič na zasedanju zastopal kmetijski minister Jože Podgoršek.