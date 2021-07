Na glavni avtobusni postaji v Ljubljani prenovili prometni urad

Ljubljana, 19. julija - Upravljavec avtobusne postaje v Ljubljani, podjetje AP Ljubljana, je prenovil prometni urad na glavni avtobusni postaji. Kljub napovedim o izgradnji nove avtobusne postaje v Ljubljani v roku dveh let je ocenil, da je investicija potrebna. Pripomogla bo k boljšem upravljanju linij in boljši komunikaciji med prometniki in potniki.