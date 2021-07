Po odločitvi ustavnega sodišča so bili vladni odloki o prepovedi oz. omejitvi udeležencev shodov neustavni

Ljubljana, 19. julija - Ustavno sodišče je presodilo, da so bili vladni odloki o omejitvi gibanja in združevanja zaradi preprečevanja širjenja covida-19 v delu, v katerem so prepovedovali shode oz. jih omejevali na do 10 udeležencev, neskladni z ustavo, saj ni bilo izkazano, da bi bila takšna omejitev nujna.