Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 24. julija - Pri Mladinski knjigi so izdali vodič Igorja Drnovška Najlepše stvari so blizu: 42 brezmejnih doživetij za konec tedna okoli Slovenije, pri KUD Police Dubove pa knjigo češke pisateljice Radke Denemarkove Spalne hibe. V sozaložništvu Klubov slovenskih študentk in študentov na Dunaju, Gradcu in Celovcu je izšlo delo Naše vse je upor.