EU poziva Kitajsko k ukrepanju proti zlonamernim kibernetskim dejavnostim, ki jih izvajajo z njenega ozemlja

Bruselj, 19. julija - Evropska unija in države članice so skupaj s partnerji danes razkrile zlonamerne kibernetske aktivnosti, ki so vplivale na gospodarstvo, varnost, demokracijo in družbo. Te aktivnosti so po njihovih informacijah izvajali z ozemlja Kitajske, zato so Peking pozvali k ukrepanju zoper hekersko skupino, so sporočili iz Bruslja.